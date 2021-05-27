طفلة تضع مولودا سفاحا.. تفاصيل مثيرة حول «رضيع النمل» بقنا

تفاصيل مثيرة كشف عنها الرضيع المجهول، الذي عثر عليه أمام استاد قنا الرياضي، بجوار موقف قوص في مدينة قنا، وحشرات النمل كانت تغطيه، حيث كشفت الكاميرات في المنطقة أن التي كانت تحمله طفلة صغيرة، وتم إلقاء القبض عليها، وتبين أنها أم الطفل، وأنها انجبته من علاقة غير شرعية مع شاب، ألقي القبض عليه، واعترف بواقعته أمام النيابة العامة في بندر قنا، والتي قررت حبسهما.

العثور على رضيع يغطيه النمل بمدينة قنا

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، في وقت سابق، إخطاراً من مباحث بندر قنا، برئاسة المقدم محمد إيهاب، بالقبض على والدة والد الطفل المجهول، الذي عثر عليه تغطيه حشرات النمل بجوار موقف قوص بمدينة قنا، وتم نقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الواقعة

وبينت التحريات الأولية أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على الرضيع في المحال والأماكن العامة، وكاميرات السكة الحديد القريبة من موقع العثور على الطفل، أن والدة الرضيع طفلة تبلغ حوالي 15 سنة، ومقيمة بمدينة قنا، وأنها أنجبت الطفل سفاحاً، نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الشبان، وعلى الفور تم التعرف عليها والقبض عليها.

وبعد العرض على المباحث والنيابة العامة لبندر قنا، اعترفت على والد الطفل، وهو شاب يُدعى «أحمد م.»، 19 سنة، مقيم ببندر قنا، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه بمعرفة قوة أمنية، بناءً قرار النيابة.

واستدعت النيابة العامة والدة الطفلة، التي حملت سفاحاً، بعد التستر عليها وعدم الإبلاغ عن العلاقة غير الشرعية مع الشاب المذكور، والمشاركة في إلقاء الطفل أمام استاد قنا الرياضي، بالقرب من موقف سيارات قوص بمدينة قنا.

إيداع والدة الرضيع دار ملاحظة

وقررت النيابة العامة التحفظ على الطفلة، والدة الرضيع، بإيداعها في دار الملاحظة بمنطقة المعنى بمدينة قنا، على خلفية اتهامها بإلقاء رضيعها، كما قررت حبس الشاب والد الرضيع.