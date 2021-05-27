القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي غدا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، غدا، المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي المصري ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي 2021، المُقرر إقامتها على استاد جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نوفمبر الماضي، بينما على الجانب الآخر، يشارك نهضة بركان في المباراة، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، والتي حصل عليها على حساب بيراميدز في نهاية أكتوبر 2020.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

قنوات بي إن سبورتس

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس الحق في بث السوبر الإفريقي، على أن تذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط، وتكون القناة الناقلة للمباراة المهمة هي قناة BeIN SPORTS 4، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة على أن تذاع المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت المغرب.

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 على قمر النايل سات

التردد: 11548 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 على قمر سهيل سات

التردد: 11585 عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium على قمر يوتلسات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium على قمر Astra 3A

التردد: 11547

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

المذيع: حفيظ دراجي