كنز في شقة الزمالك.. مجوهرات وأحجار كريمة وقوات الأمن يغلقها

كنز لا يقدر بثمن، عثرت عليه قوة أمنية من رجال مباحث القاهرة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك الراقية، وبمجرد العثور على المضبوطات، جرى إغلاق الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، إلى حين صدور التعليمات من الجهات المختصة.

مجوهرات وأحجار كريمة وتحف آثرية داخل شقة

وكان الكنز الذي عثر عليه بشقة الزمالك، يتضمن كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الآثرية، التي تقدر قيمتها بثمن باهظ جدا، وعقب غلق الشقة، تم ندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي، لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان، حتى يتم اتخاذ اللازم قانونا.

وفيما يلي توضح «الوطن»، أبرز العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يقومون بالاتجار في الآثار بنص العقوبات في القانون المصري:

- يعاقب القانون الشخص الذي يقوم بتهريب أثر إلى خارج البلاد بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتم مصادرة الأثر بالإضافة إلى جميع الآلات والأدوات المستخدمة لهذا الغرض في عملية التهريب لصالح المجلس الأعلى للآثار.

- السجن المؤبد وغرامة مالية لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من سرق أثراً بقصد التهريب سواء كان ذلك الأثر مسجلاً أو من الآثار المعدة للتسجيل، أو مستخرجة من عمليات الحفر الأثرية للوزارة أو من البعثات المصرّح لها بالحفر والتنقيب.

- عقوبة السجن المشدد لكل حفر خلسة أو أخفى الآثر، أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لمن أقدم على هدم أو إتلاف أثر عمدا، سواء كان منقولا أو ثابتا، أو شوه وغير معالمه دون ترخيص.