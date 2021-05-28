أشرف زكي عن حالة شريف دسوقي: راضي بقضاء ربنا وحالته المعنوية عالية

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تحسن حالة الفنان شريف دسوقي الصحية، مضيفا: «حالته المعنوية عالية جدا وراضي بقضاء ربنا ومتقبل الموضوع وكلمته النهاردة وقالي إنه عايز ينزل يشتغل».

وقدم «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدخله في حالة الفنان شريف دسوقي، معتبرًا أن ما فعله الرئيس يعبر عن تقديره للفن والفنانين وللقوى الناعمة ومقدمًا الشكر أيضًا للشركة المتحدة على تبني حالة الفنان شريف دسوقي.

ولفت النقيب لوجود مشوار طويل للنقابة مع الفنان شريف دسوقي، مشيرًا إلى أن النقابة منذ أسبوع أدخلته مستشفى دار الشفا والذي يتلقى فيه العلاج حاليا ولكنه هرب من المستشفى خوفًا من العملية.

وأشار إلى أن الفنان شريف دسوقي دائمًا كان يقول إنه تعافى رغم وجود مشكلة لديه مؤكدًا أنهم خاضوا طريقا طويلا في العلاج معه وأنه ترك المستشفى ورجع للإسكندرية واجتمع معه عدد من فناني الإسكندرية لإقناعه بإجراء العملية.

وأجرى الفنان شريف دسوقي، عملية جراحية الثلاثاء الماضي، لبتر قدمه نتيجة مضاعفات إصابته بمرض القدم السكري وجرح في قدمه، تسبب في إصابته بغرغرينا، قبل أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويوجه بعلاجه ورعايته.

واشتهر الفنان شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ولاقت شخصية «سبعبع» نجاحا كبيرا مع الجمهور.