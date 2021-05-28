أحمد فلوكس يعلن تعرضه لأعمال سحر وشعوذة: حقي مش هاسيبه.. (صور)

أعلن الفنان فاروق فلوكس، عبر حسابه على «فيسبوك»، تعرضه لأعمال سحر وشعوذة، حيث نشر صورة حديثة له، يظهر فيها ويبدو أن هناك مشكلة كبيره في عينه اليمنى، وبجواره شخص يمسك بمصحف في يده.

وعلق «فلوكس»، على الصورة قائلا «للي بيسأل في سحر ولا لأ.. اللي بيقولي مايتعملش اتفضلوا.. دي صورة ليا من أسبوع.. وعلشان فيه صورة في ظهري فيها قرآن وماسكين قرآن آدي النتيجة.... أنا فيه ناس كلموني وقالولي بلاش وكده، الناس هاتفتكر أنك ضعيف... لأ أحب بس أأكد أني بنزل ده وأنا عارف أني في حرب، ولكن وعد قدام الدنيا وقدام ابني وأهلي والناس اللي فعلا بتحبني.... حقي مش هاسيبه وأقسم بشرف أبويا اني لأنا لا الشيطان اللي بيدمرني ودمر غيري، وكانوا ساكتين لكن أنا ولا هاسكت ولا هاسيب حقي ولا أنا لاهو في الدنيا دي».

وقد قضت أمس الخميس، الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية حضوريا، بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحام أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وعلق «فلوكس» على الحكم أمس، من خلال فيديو على «انستجرام»، قال فيه «هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا ولا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا».

وأضاف: «أنا في نزاع قضائي مع الطرف الآخر، ومازال هناك عدة قضايا أخرى لم يصدر فيهم أحكامًا، ومن المُقرر عقد مؤتمر صحفي كبير فور الحصول على حكم في تلك القضايا، لاسيما وأنّ هناك مؤامرات تُحاك ضدي».