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محمود مسلم

رئيس جامعة أسوان: رفع درجة الاستعداد قبل امتحانات نهاية العام

كتب:

عبد الله مشالي
10:39 ص | الجمعة 28 مايو 2021
شعار جامعة أسوان

شعار جامعة أسوان

أكد  الدكتور أيمن محمود عثمان  رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت جيداً لامتحانات نهاية العام الجامعى 2020- 2021 والمقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل، وستجرى خلال شهر يونيو القادم وتنتهى مع بداية شهر يوليو ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حُسن سير الامتحانات والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعة.

وقال «عثمان»، في تصريح صحفي، اليوم، إن الجامعة أعلنت رفع درجة الاستعداد في مختلف مقراتها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

إعلان جداول الامتحانات

وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من إعلان كافة جداول الامتحانات بكليات الجامعة، وكذلك تحميل بنوك أسئلة استرشادية على موقع الجامعة مع تطبيق نظام التصحيح إلكترونيا.

30 ألف طالب يؤدون الإمتحانات بجامعة أسوان

وأشارإلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني يؤديها 30 ألف طالب وطالبة موزعين علي 19 كلية ومعهد من خلال نظامين لامتحانات نظام إمتحان إلكتروني أو عن بعد وهذا يطبق في كليتين التمريض والتربية الرياضية والنظام الآخر يطبق في باقي الكليات النظام التحريري داخل اللجان المعقمه  مع التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة الجميع.

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