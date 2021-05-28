اجتماع بـ«أوقاف أسيوط» للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، وشدد خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، اليوم، بمديري الادارات الفرعية في حضور قيادات الدعوة بالمديرية، على ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلي الشخصي، ومراعاة لتباعد الاجتماعي.

وطالب وكيل الوزارة باستمرار عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها وواستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة والالتزام الكامل بموضوع ووقت خطبة الجمعة وفقا للتعليمات، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة..

وشدد وكيل الوزارة على استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه والتنبيه مشددا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

كما تم مناقشة دورالأئمة والخطباء في الدعوة الإلكترونية في ظل الأوضاع الحالية حيث تعد انموذجا من وسائل الدعوة للجماهير، وفي نهاية الاجتماع استمع وكيل الوزارة لأهم المعوقات الإدارية التي تواجه السادة مديري الادارات الفرعية والعمل على حلها .