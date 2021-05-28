تعرف على خدمات المركز النموذجي المميز لوزارة التموين في بورسعيد

يعتبر المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين الكائن بنطاق حي المناخ في بورسعيد أول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، يقدم خدمات بنظام الشباك الواحد ضمن منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

افتتح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين بديلا عن المكتب القديم بحى الشرق الذى كان يستخدم الدفاتر الورقية فى تقديم الخدمات للجمهور بالإضافة إلى مساحته الصغيرة لا تكفي أعداد المتعاملين معه وتهالك المكتب.

حضر افتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

يضم المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين 13 شباكا مخصصة لخدمة المواطنين تعمل بنظام التحول الرقمي في مجالات: «السجل التجاري، وبطاقة التموين الذكية ، الدمغة والموازين، وحماية المستهلك».

كما يضم المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وكمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر ويقدم المزيد من الارتقاء بالاداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل علي حل كافة المشاكل والمعوقات اثناء تادية الخدمة،

ويقدم المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة في: «بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعي، طلاق أو زواج، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط ويستقبل أيضًا نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن».

ونجح التشغيل تجريبى للمكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين قبل تشغيله رسمى للجمهور فيما يتعلق بخدمات البطاقة الذكية والدمغة والموازين وحماية المستهلك.