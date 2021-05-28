«الاستشعار عن بعد» توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، بشأن قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستشعار من البعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج تأهيل وتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتحليل صور الأقمار الصناعية، واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، ومعالجة الصور، وكذلك التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من تطوير أنظمة الأقمار الصناعية ومكوناتها لتلائم عملها في البيئة الفضائية.

كما يتعاون الجانبان من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجالات التعليم والتدريب والدراسات العليا والبحث العلمي، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وقع البروتوكول الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور غادة عطا رئيس شعبة التدريب والدراسات المستمرة، والدكتور داليا الفقي الأستاذ المساعد بشعبة الفضاء، والدكتور منى العزوني المسؤول الإعلامي بالهيئة، وبعض عمداء كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.