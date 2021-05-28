حملة توعوية حول لقاح كورونا ضمن«حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظم المجلس القومي للمراة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بالمحافظة، حملة توعوية بأهمية لقاح فيروس كوورنا بقرى مركز مطوبس، اليوم، ضمن مبادرة« حياة كريمة»، حيث استهدفت حملة طرق الأبواب توعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع وتوعيتهن بضرورة أخذ اللقاح.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وحضور جمال فهمي ، رئيس مركز ومدينة مطوبس،بتنسيق شاهندا كمال،ومشاركة وحضور م.سوسن هيبة، فريدة المزين، وماجده عمر، وعفاف الجمل ،وسعيده كامل، ومها منيسي ،عضوات الفرع، وهبه كيلاني ،وزينب بسيوني.

واستهدفت الحملة زيارات للمنازل بجميع قرى مركز مطوبس أسفرت عن رغبة 2133 سيدة راغبة في أخذ اللقاح ،و تم التسجيل على موقع وزارة الصحة لـ 320 سيدة منهن وجاري استكمال التسجيل للباقي ، وعددهن 1813 سيدة

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، إن الحملة استهدفت5097 زيارة، و 8254 سيدة ،و6974 رجلاً، وأاسفرت الحملة أيضا عن توعية 12628 سيدة، و10829 رجلاً، مضيفة أن الحملة لاقت دعما من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع، ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ،وتوعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع ويتم تنفيذ الحملة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس وهي قرى «ابيانه، الجزيرة الخضراء، قومسيون شرق ، قومسيون غرب ، برج مغيزل، برمبال ، بريدعه، منية المرشد،بني بكار، خليج قبلي ،خليج بحري ، عزب العرب ، وقف قبلي وبحري،عزبة عمر،معدية المهدي، والبصراط»، كما تم تسجيل 217 سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.