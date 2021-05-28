بعد مهلة بايدن.. واشنطن تطالب الصحة العالمية بتقرير آخر عن مصدر كورونا

وصفت البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية بمقر الأمم المتحدة بجنيف، المرحلة الأولى من الدراسة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية حول مصدر فيروس كورونا، بأنها كانت غير كافية وغير مكتملة، وذلك بعد يوم من إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهلة 3 أشهر لمضاعفة جهودها للتوصل لمنشأ فيروس كورونا.

ودعت البعثة، في بيان للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي يجب خلالها إجراء البحوث مرة أخرى، بما في ذلك في الصين، مؤكدة أنه من المهم للغاية أن تسمح الصين للخبراء المستقلين بوصول شامل إلى البيانات والعينات الأولية الكاملة، لفهم مصدر الفيروس والمراحل المبكرة للوباء.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت قبل أيام، نقلا عن بيانات من الاستخبارات الأمريكية زعمت أن ثلاثة علماء صينيين على الأقل من معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات أصيبوا بالمرض بشكل خطير في نوفمبر 2019، الأمر الذي رأت أنه في صالح نظرية الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد.

وبالمقابل، قال تشاو ليجيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، إن ما يتردد بأن العديد من علماء المعهد عولجوا في مستشفى في نوفمبر 2019، قبل إعلان السلطات الصينية ظهور مرض غير معروف، لا يتوافق مع الواقع.

من ناحية أخرى، حذّرت نقابة الأطباء في اليابان مما يمكن وصفه بالمتحور الأولمبي من فيروس كورونا، الذي قد ينتج خلال فعاليات الدورة الأولمبية المقبلة، نتيجة لتطور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وطالب ناوتو أوياما، رئيس نقابة أطباء اليابان، خلال مؤتمر صحفي، بإلغاء أولمبياد طوكيو لأنه يشكل خطراً جسيما على صحة، ليس فقط اليابانيين، بل أيضا الرياضيين العالميين.

وأوضحت النقابة أنّ تجمع أشخاص من أكثر من 200 دولة ومنطقة، تشكل خطرا، ويعنى أنّ كل سلالات الفيروس الموجودة في أماكن مختلفة ستتركز وتتجمع هنا في طوكيو، وهو ما ينذر باحتمال ظهور سلالة جديدة من الفيروس.