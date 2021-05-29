الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بعدد من الجامعات

يحرص الكثير من خريجي الجامعات على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وعليه قد يبحث هؤلاء عن الشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بعدد من الجامعات.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية، الأوراق المطلوبة لبدء الدراسات العليا بعدد من الجامعات منها القاهرة وعين شمس وحلوان، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة بجامعة القاهرة للدراسات العليا

للطلاب الوافدين:-

- المؤهل الدراسى الحاصل عليه الطالب معادل من المجلس الأعلى للجامعات.

- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعى المراد الدراسة به و الدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة و الخطاب موجه لعميد الكلية

- جواز السفر سارى الصلاحيه لمدة عام كامل.

- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين.

- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين فى المجال الطبى.

- ملء عدد (3) استمارات بيانات بالكلية.

- ملء عدد (3) استمارات معلومات بالكلية.

- عدد 4 صور شخصية.

- ملف للحفظ.

- تقديرات السنوات الأربع للبكالوريوس.

- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير

- بعد استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة يتم استيفاء استمارة المعلومات من (أصل + 3 صورة) موقعاً عليها من الطالب.

- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحاً بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها .

للطلاب المصريين:-

- على الكليات إرسال إستمارات بيانات الطلاب لادارة الدراسات العليا بالجامعة وهى كالاتى:

1. شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير.

2. شهادة الماجستير المؤقتة بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه) .

3. بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة .

4. شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها .

5. صورة بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى).

6. عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .

7. موافقة جهة العمل على القيد والدراسة.

8. موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية) .

9. شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائياً) .

10. موافقة القوات المسلحة للمجندين.

11. موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة) .

الوراق المطلوبة بجامعة حلوان للدراسات العليا

وحددت جامعة حلوان وفقا للموقع الرسمي لها مجموعة من الشروط وهي:

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجي الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

2- بيان تقديرات.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- عدد (6) صور شخصية.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

7- شهادة حسن سير وسلوك.

8- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.

الأوراق المطلوبة بجامعة عين شمس للدراسات العليا

ونقلا عن جامعة عين شمس، فإن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لتسجيل درجتى الماجستير والدكتوراة وهي:

1- فتح ملف بمبلغ 150 جنيهًا + 50 جنيهًا للدليل.

2- شهادة البكالوريوس (لتسجيل درجة الماجستير).

3- شهادة البكالوريوس + شهادة الماجستير (لتسجيل درجة الدكتوراة.)

4- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

5- شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراة علمى وأدبى 450 درجة ماجستير علمى وأدبى.

6- بيان الحالة أصل + 2 صورة.

7- موافقة جهة العمل على التسجيل وبالنسبة للهيئة المعاونة بالكلية موافقة مجلس القسم على التسجيل.

8- خطة البحث أصل وصورة عربي + أصل وصورة إنجليزي موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراة علمي وأدبي.

9- عدد 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.

10- عدد 2 صور شخصية + صورة البطاقة (الرقم القومى ) للماجستير والدكتوراه علمي وادبي.

11- ملف لحفظ الأوراق.

12- يتم استكمال وتسليم الأوراق قبل ميعاد لجنة الدراسات العليا الأحد الأخير من كل شهر بحد أقصى خمسة أيام.