إقبال كبير على شاطئ المندرة بالإسكندرية في أول «ويك إند» بعد فتحها «فيديو»

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أول إجازة «ويك إند» بعد إعادة فتح الشواطئ في الإسكندرية مرة أخرى، بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد إغلاق دام لأكثر من عام، بسبب فيروس كورونا المستجد ، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والرواد حيث تواجدوا للتنزه والاستمتاع بمياه البحر.

دخول شاطئ المندرة مجانا

نجحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، في تجهيز شاطئ المندرة المجاني بعد تخصيصه على أعلى مستوى لاستقبال الزوار والرواد من المدينة الساحلية والمحافظات المجاورة.

وشهد شاطئ المندرة المجاني إقبالًا كبيرًا من أهالي المدينة الساحلية ورحلات اليوم الواحد من قبل المحافظات المجاورة، للتمتع والتنزه بالشاطئ ومياه البحر دون دفع أي رسوم للدخول.

سياحة الإسكندرية تحافظ على نظافة البحر

بغرض الحفاظ على نظافة شواطئ الإسكندرية، بالتزامن مع فتحها من جديد بعد إغلاق دام لأكثر من عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، وزعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المحافظة، أكياس قمامة على الزوار في أثناء الدخول لمنع إلقاء القمامة في الرمل أو داخل البحر.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، في بيان لها اليوم، إن توزيع أكياس القمامة على زوار الشواطئ في أثناء الدخول جاء في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة على الشواطئ، ووزعت أكياس قمامة مجانا على الجمهور منذ الصباح.

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم التنبيه على الجميع من الزوار بتجميع المخلفات الشخصية، حفاظا على نظافة الشواطئ، ومنع إلقاء القمامة داخل البحر حفاظا على الحياة البحرية والحيوانات المهددة بالانقراض.

تعرف على نسبة إشغال الشواطئ إلكترونيا

ودشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الإسكندرية، والبدء في الحجز الإلكتروني لشواطئ المدينة الساحلية.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه توافقا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتحكم في أعداد المواطنين من مرتادي الشواطئ، تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ على موقع الإدارة.