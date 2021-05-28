السعودية تحظر التنبؤ بالطقس لـ«الهواة»: السجن 10 سنوات للمخالفين

‏أعلنت السعودية حظر التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ فيما عدا المركز الوطني للأرصاد التابع للحكومة، وهو الجهة المسؤولة رسميًا، وحددت عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال «530 ألف دولار» لمن يخالف ذلك.

‏وأعلن نائب الرئيس لشؤون الأرصاد بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أيمن غلام، أن قرار المملكة يهدف إلى منع التوقعات غير الدقيقة، والتي تتعلق ببعض المناسبات الدينية مثل الحج والعمرة على وجه الخصوص، موضحًا أن هذه التوقعات يتم استغلالها من قبل أعداء المملكة على نحو سياسي.

حظر التنبؤ لغير المسؤولين

وفي تغريدة على «تويتر»، أعلنت النيابة العامة في السعودية حظر التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ خارج مسؤولية المركز الوطني للأرصاد.

وقالت نيابة العامة السعودية عبر حسابها: «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد».

عقوبة من ينشر توقعات حول الطقس

وكشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن عقوبة من ينشر توقعات حول الطقس ستصل الى السجن لمن يخالف ذلك الحظر، مشيرة الى أن مدة الحبس تصل الى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال «حوالي 530 ألف دولار»، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وأوضحت النيابة العامة أنها ستتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

وقد أثار القرار حالة من الجدل و ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، إذ قال البعض إنهم يشعرون أن التنبؤ بالطقس أصبح يدخل ضمن نطاق السحر والشعوذة.