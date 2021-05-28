كيف نفرق بين الخراج العادي ومرض الفطر الأصفر؟.. استشاري بكتيريا توضح

أنواع عدة من الفطريات بدأت تظهر في العالم كواحدة من تداعيات ظهور فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث ظهر مرض الفطر الأسود ثم ظهر مرض الفطر الأبيض وأخيرا مرض الفطر الأصفر الذي يتشابه في أعراضه مع أعراض أمراض أخرى وهو ما يجعل من الصعب معرفته دون تشخيص الطبيب.

خراج مليء بالصديد من أعراض الفطر الأصفر

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفطر الأصفر يعد نوعا من أنواع الفطريات التي ظهرت مؤخرا وهي تصيب داخل الجسم أولا، ثم تظهر أعراضه خارج الجسم ليظهر في هيئة خراج مليء بالصديد، وفي الحالات القصوى من الممكن أن يؤدي إلى فشل في بعض أجهزة الجسد.

وأوضحت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن أعراض الخراج الذي يسببه الفطر الأصفر لا يختلف كثيرا في أعراضه عن الخراج العادي، ولكن لمعرفة إن كان الخراج سببه الفطر الأصفر يعرف عن طريق الطبيب، حيث يجري تحليل باثولوجي للصديد ليعرف من خلاله نوعية المرض الذي تسبب في الخراج، مشيرة إلى أن عند فتح أي خراج بتدخل جراحي يتم عمل تحليل له.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في انتشار هذه الفطريات يعود للإسراف في تناول مثبطات المناعة مثل المضادات الحيوية والكورتيزونات دون إشراف طبي وهو الأمر الذي حذرت منه بشدة.

الفئات الأكثر تعرضا لعدوى الفطر الأصفر

وكان موقع «times of india» الهندي، ومركز «السيطرة على الأمراض والوقاية منها» (CDC) في الولايات المتحدة أصدرا العديد من التقاير والتي توضح الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمرض الفطر الأصفر وهم:

1- الأشخاص الذين أمضوا وقتًا طويلاً تحت وحدات العناية المركزة.

2- الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع عضو مؤخرًا، ويعانوا من مضاعفات مناعية أو انخفاض عدد كريات الدم البيضاء.

3- الأشخاص الذين يعانوا من ضعف المناعة.

4- مرضى الكلى.

5- مرضى السكري.

6- المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

7- المرضى الذين يستخدمون مركبات الستيرويد.