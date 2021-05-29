أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-5-2021 في مصر

لا يستغني أحد عن شراء الخضروات والفاكهة، لاستخدامها في العديد من الأكلات والأطعمة، ولما تحتويه من فوائد، لذا تقدم «الوطن» في السطور الآتية استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29 مايو، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم:

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم السبت بين 2 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم السبت نحو 5 جنيهات.

سعر الثوم

وسجل سعر الثوم اليوم 21 جنيها وصولا إلى 30 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم السبت نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم السبت بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم السبت بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

واختلف سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة في الأسواق عند 6 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم السبت بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

واختلف سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم حسب المنطقة وهيئته، من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر السبانخ

سجل سعر السبانخ اليوم نحو 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم:

سعر الموز

وتراوح سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها في بعض المناطق.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم في الأسواق بين 30 و50 جنيها.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

وسجل سعر الكيلو من الجوافة اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر البرتقال

وسجل سعر البرتقال اليوم السبت في الأسواق 10 جنيهات للكيلو.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.