أمير المصري لـ «الوطن»: أتمنى أكرر تجربة العمل مع هنيدي

عاد الفنان أمير المصري، إلى العمل داخل مصر مرة أخرى، بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات.

كانت آخر تجربة فنية شارك بها الفنان أمير المصرى، فى مصر، هو مشاركته فيلم «مبروك أبو العلمين حمودة» مع الفنان محمد هنيدى، والذي حقق من خلال هذه التجربة نجاحا كبيرا وظل دوره كطالب مشاغب في الفيلم محفورا فى ذاكرة الجمهور.

قال «المصرى»فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «بالفعل أتواصل معه ولكن كل فترات طويلة وأنا كنت سعيدا للغاية بالعمل معه».

وتابع الفنان أمير المصري «أتمنى أن أكرر معه التجربة مرة ثانية، شرف لأى حد أنه يشارك مع نجم زى هنيدى، وأتمنى ان أكرر معاه تجربة مبروك أبو العلمين حمودة مرة تانية بالنجاح اللى حققه العمل دا».

فيلم مبروك أبو العلمين حمودة

يذكر أن فيلم «مبروك أبو العلمين حمودة»، تم تقديمه عام 2008، وشارك أمير المصرى فى بطولته بجانب محمد هنيدى وسيرين عبدالنور ووليلي طاهر ويوسف عيد وضياء الميرغنى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف يوسف معاطى وإخراج وائل حسان.

من ناحية أخرى يواصل الفنان أمير المصرى تصوير باقي مشاهده فى فيلم «ريتسا» ويعد المشاركة الأولى له فى مصر بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات .

فيلم ريتسا

فيلم ريتسا هو بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وكارولين عزمى ومريم الخشت وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف معتز فتيحة واخراج أحمد يسرى .