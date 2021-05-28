«الاستثمار»: مناقصة لتنفيذ «المرور الذكي» بـ«الإدارية»

أعلنت هيئة الاستثمار عن طرح مناقصة لتصميم وتنفيذ حركة المرور الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق أظرف مغلقة، ويتم التقديم عليها، 13 يونيو المقبل، وذكرت شركة العاصمة أن أحد الأسباب الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع الضخم تخفيف الازدحام فى القاهرة. وأشارت إلى أنه من المستهدف أن تصبح العاصمة الإدارية مدينة ذكية ومستدامة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتحسين الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة التنافسية.

ولفتت الشركة، فى منشور لها، إلى أن العاصمة الإدارية ستصبح أكبر المدن الذكية فى العالم، منوهة بأن استراتيجية الشركة تركز على تنفيذ المدينة الذكية، وهى مدينة «آمنة، بناء على أعلى معايير الأمن لضمان سلامة المواطنين والشركات، ومتصلة ببنية تحتية للاتصالات الوطنية موثوقة وعالية السرعة وفعالة ومستدامة لربط العناصر الاقتصادية وتوفير مصادر للدخل، ومتكاملة بمنصة موحدة لتبادل المعلومات لمشاركة الموارد عبر الآلات والأفراد والإدارات لتعزيز النمو الاقتصادى». وتعتزم «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» من خلال المناقصة اختيار جهة تحقيق التكامل فى النظام الرئيسى، واتحاد شركات للمشاركة فى تصميم وتنفيذ وتطوير وصيانة وتحقيق حل متكامل لنظام المرور الذكى، بدءاً من منح العقد وحتى 5 سنوات بعد تاريخ بدء التشغيل، لافتة إلى أن طلب تقديم العرض يحتوى على نطاق العمل المرتقب تكليفه لجهة التحقيق، والتكامل فى النظام الرئيسى كجزء من هذا المشروع.

وأوضحت الشركة أن جهة تحقيق التكامل فى النظام الرئيسى ستقوم بتصميم وتطوير وحل متكامل لنظام المرور الذكى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.