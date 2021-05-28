رئيس التحرير

محمود مسلم

«الاستثمار»: مناقصة لتنفيذ «المرور الذكي» بـ«الإدارية»

كتب:

حسين كمال
10:51 م | الجمعة 28 مايو 2021
المستشار محمد الوهاب

المستشار محمد الوهاب

أعلنت هيئة الاستثمار عن طرح مناقصة لتصميم وتنفيذ حركة المرور الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق أظرف مغلقة، ويتم التقديم عليها، 13 يونيو المقبل، وذكرت شركة العاصمة أن أحد الأسباب الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع الضخم تخفيف الازدحام فى القاهرة. وأشارت إلى أنه من المستهدف أن تصبح العاصمة الإدارية مدينة ذكية ومستدامة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتحسين الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة التنافسية.

ولفتت الشركة، فى منشور لها، إلى أن العاصمة الإدارية ستصبح أكبر المدن الذكية فى العالم، منوهة بأن استراتيجية الشركة تركز على تنفيذ المدينة الذكية، وهى مدينة «آمنة، بناء على أعلى معايير الأمن لضمان سلامة المواطنين والشركات، ومتصلة ببنية تحتية للاتصالات الوطنية موثوقة وعالية السرعة وفعالة ومستدامة لربط العناصر الاقتصادية وتوفير مصادر للدخل، ومتكاملة بمنصة موحدة لتبادل المعلومات لمشاركة الموارد عبر الآلات والأفراد والإدارات لتعزيز النمو الاقتصادى». وتعتزم «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» من خلال المناقصة اختيار جهة تحقيق التكامل فى النظام الرئيسى، واتحاد شركات للمشاركة فى تصميم وتنفيذ وتطوير وصيانة وتحقيق حل متكامل لنظام المرور الذكى، بدءاً من منح العقد وحتى 5 سنوات بعد تاريخ بدء التشغيل، لافتة إلى أن طلب تقديم العرض يحتوى على نطاق العمل المرتقب تكليفه لجهة التحقيق، والتكامل فى النظام الرئيسى كجزء من هذا المشروع.

وأوضحت الشركة أن جهة تحقيق التكامل فى النظام الرئيسى ستقوم بتصميم وتطوير وحل متكامل لنظام المرور الذكى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ المزيد:

‎رئيس هيئة الاستثمار يعرض تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي على سفير عمان

هيئة الاستثمار تطرح 2760 فرصة للمستثمرين بعدة محافظات

هيئة الاستثمار: السوق المصرية الأولى إقليميا بمليون مستهلك جديد

هيئة الاستثمار: انتعاش الاقتصاد المصري بدخول 22 ألف شركة جديدة

رئيس هيئة الاستثمار يجري جولة للفرص الاستثمارية المصرية بالإمارات

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رجال أعمال من البحرين لبحث تنفيذ مشروعات في مصر

رئيس هيئة الاستثمار يصل البحرين لبحث آليات التعاون المشتركة

«الهجرة» تعلن بدء تدريب 20 شابا من الدارسين بالخارج بـ«هيئة الاستثمار»

هيئة الاستثمار: حجز وحدات المنطقة الصناعية ببنها وميت غمر بنسبة 100%

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس وزراء العراق في ختام زيارته إلى بغداد