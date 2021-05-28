عاجل.. حريق هائل في محل قماش داخل سوق بقنا

شب حريق، مساء اليوم، في محل قماش بمنطقة سوق مدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الأتربي، من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لمحال السوق.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في محل قماش في سوق مدينة قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، سوى بعض الخسائر في محتويات المحل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.