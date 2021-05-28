نفتالي بينيت يوافق على تشكيل حكومة مع يائير لابيد والإطاحة بـ«نتنياهو»

وافق زعيم حزب «يمينا» الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم، على تشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس حزب «يش عتيد» يائير لابيد، على أن تكون الحكومة ائتلافية بين اليمين الإسرائيلي واليسار، وفق ما أوردته وسائل إعلام اسرائيلية، مشيرة إلى أنه بذلك جرت الإطاحة بـ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق من رئاسة الحكومة.

واتفق الجانبان على أن «بينيت» سيخدم أولاً كرئيس للوزراء حتى سبتمبر 2023، ثم يتولى يائير لابيد المنصب حتى نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية في غضون 10 أيام، بعد إعلان الحكومة الجديدة إما ليلة السبت أو الأحد، بحسب «القناة 12» الإسرائيلية.

جاء ذلك في أعقاب هجوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على «بينيت»، اليوم الجمعة، واتهمه برفض حكومة يمينية والسعي بدلاً من ذلك إلى أن يصبح رئيس وزراء «حكومة اليسار».

وفي مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف نتنياهو عن أن مفاوضي الليكود والكتل اليمينة توصلوا إلى ما وصفه باتفاق بعيد المدى، لكن «بينيت» رفض التوقيع عليه، لكن عدد النواب الذين يوافقون عليها 59 نائبا ويحتاج إلى نائبين آخرين.

ورفض نفتالي بينيت تشكيل حكومة أقلية وحث نتنياهو على إيجاد نائبين أولا، ففيما قال نتنياهو: «نفتالي بينيت يركض نحو اليسار.. وهذا يتعارض مع كل مبادئهم ووعودهم وكل ما هو ضروري لضمان مستقبل دولتنا».

وحذر من أن «بينيت» ونائبه «شاكيد» يهددان الدولة وأرض إسرائيل والجيش الإسرائيلي، قائلًا: «إما أنه كان عرضًا أو ليس لديهم مبادئ».

وقال نتنياهو إن الأوان لم يفت بعد ليرفض «بينيت» عرض «لابيد» ليحل محله.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال «لابيد» إنه على الرغم من اجتماعه في اليوم السابق مع «بينيت»، إلا أنه لا يعرف ما إذا كان سينجح في بناء ائتلاف بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولايته لتشكيل حكومة من الرئيس «ريفلين» مساء الأربعاء.