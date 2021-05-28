خطوات التظلم من تقرير تقويم الأداء وتأثيره على صلاحية الموظف للعمل

حدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، أثر تقرير تقويم الأداء على صلاحية الموظف للعمل، وترصد «الوطن» في هذا الصدد، أثر هذا التقرير على الموظف سواء لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أو شاغلي الوظائف التكرارية، وفقا لما أوضحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استمرارا لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع المالية، وقوانين الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.

أثر تقرير تقويم الأداء على صلاحية الموظف للعمل

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه في حال حصول شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة أقل من فوق متوسط، تنتهي خدمته لعدم الصلاحية من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي.

ـ أما في حال حصول شاغلي الوظائف التكرارية على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف، يُنقل لوظيفة أخرى، ملائمة في ذات مستوى الوظيفة، لمدة سنة، وأضاف الجهاز أنه في إذا انقضت السنة، وتبين عدم صلاحيته، اقترحت لجنة الموارد البشرية خصم 50%، من أجره المكمل، لمدة 6 أشهر، أما إذا انقضت الـ6 أشهر وتبين عدم صلاحيته، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته، على أن يرفع بذلك تقرير للسلطة المختصة للاعتماد.

خطوات التظلم من تقرير تقويم الأداء للعاملين بالدولة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى ضوابط تقديم التظلمات من تقارير تقويم الأداء، مشيرًا إلى أنه يجب على الموظف تقديم التظلم، خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه، إلى السلطات المختصة في حالة شغل الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، أما في حالة شغل الوظائف التكرارية، يقدم الطلب إلى لجنة التظلمات، التي تُشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض، على أن تكون مدة البت في التظلم 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، استكمالا لسلسلة التوعية بقانون الخدمة المدنية، المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.