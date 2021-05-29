تفاصيل حذف الصين لمشاهد ليدي جاجا من حلقة «فريندز» الجديدة

فوجئ عدد من المتابعين داخل الصين أثناء مشاهدة حلقة مسلسل «فريندز» الأمريكي الأخيرة الجديدة بعنوان «لم الشمل»، والتي عرضت الخميس الماضي، بحذف بعض مشاهدها.

وأشار متابعو الحلقة في الصين، إلى أن الحلقة جاءت خالية من المشاهد الخاصة بالمطربة الأمريكية ليدي جاجا، والمطرب الكندي، جاستن بيبر، وفريق «بي تي إس» الغنائي الكوري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتسبب ذلك الإجراء من جانب الرقابة بالصين في إثارة غضب واستياء العديد من محبي مسلسل «فريندز»، الذي يحظي بمعجبين بالملايين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي المسلسل من بطولة جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثير بيري وديفيد شويمر ومات لو بلانك.

كما يدين العديد في الصين من جيل الألفية بالفضل إلى المسلسل في تعريفهم بالثقافة الأمريكية وتعليمهم اللغة الإنجليزية أيضًا، بحسب «سبوتنيك».

إجراء الرقابة الصينية لم يمنع بعض المعجبين من تجميع ومشاركة المقاطع المحذوفة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قام آخرون بتوزيع روابط للحلقة كاملة غير خاضعة للرقابة، من على مواقع القرصنة، ويعتقد أنه تم حذف لقطات هؤلاء النجوم بسبب إساءاتهم السابقة للصين.

يذكر أنه كانت هناك دعوات لمقاطعة فرقة «بي تي إس» الكوري الجنوبي في الصين العام الماضي، بسبب تعليقات أدلى بها أحد اعضائه حول الحرب الكورية، وفي النسخة غير الخاضعة لمقص الرقيب بالصين بالمسلسل، يظهر أعضاء «بي تي إس» في حلقة «فريندز: لم الشمل» في مقطع مدته 13 ثانية، وهم يتحدثون عن حبهم للمسلسل، ويؤكد قائدها «آر إم أن» أن المسلسل الكوميدي علمه أشياء عن الحياة والصداقة الحقيقية.

كما منعت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية، ليدي جاجا، من القيام بجولة غنائية في الصين، بعد اجتماعها مع الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما في عام 2016 ودعمها له، وهو ما أزعج المسؤولين الصينيين الذين يشعرون أنه أحد رموز الانفصالية التبتية.