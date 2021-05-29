وزيرة ليبية: نسعى لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية الليبية، نجلاء المنقوش، أن تأمين الحدود الجنوبية لبلادها أولوية بالنسبة للحكومة فيما تهدف لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من سواحلها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «المنقوش» في تصريحات بمؤتمر صحفي بعد اجتماعات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المالطي ايفاريست بارتولو ومفوض أوروبا لسياسة الجوار الأوروبية والتوسع اوليفر فارهيلي الذين زاروا ليبيا، أمس الجمعة، بحضور رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، إن المشكلة كلها تبدأ من الجنوب.

وأضافت الوزيرة الليبية، أن بلادها ستحتاج لموارد إضافية من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه المشكلة.

ويأمل العديد من القادة الأوروبيين، في أن تثبت الحكومة الليبية الجديدة أنها أكثر فعالية من سابقاتها في وقف طرق التهريب التي يستخدمها المهاجرون أولا لدخول ليبيا ثم العبور منها منطلقين إلى أوروبا.

وواجهت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى انتقادات في الداخل بسبب تعاملها مع أزمة المهاجرين، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي: «تحدثنا عن كيفية تعزيز شراكتنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود المائية بتبني استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى».

وأنقذت وحدات من خفر السواحل الليبية، 308 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي الزورق «رأس أجدير»، نداء استغاثة انطلق على إثرها إلى حيث يوجد القارب المطاطي الذي يحمل المهاجرين وقام بعملية الإنقاذ والانتشال.

وأضاف المتحدث الليبي، أنه جرى نقل المهاجرين إلى السلطات المختصة بالهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وحدات من الجيش التونسي توقف 264 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة جنوب البلاد

وفي سياق متصل، أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل التونسيين، 264 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة«صفاقس» جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أمس الجمعة، إنها أوقفت 160 مهاجرا غير شرعي، بمدينة سيدي منصور بصفاقس، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأضافت الوزارة التونسية، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 104 مهاجرين غير شرعيين بالموقع جنوب صفاقس، حيث أنهم أبحروا من السواحل الليبية بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.