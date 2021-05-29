الطاقة أمريكية تكشف عن أول توريدات نفط إيران للولايات المتحدة منذ 1991

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية، عن أول توريدات النفط الإيراني للولايات المتحدة منذ عام 1991 في مارس الماضي، والتي بلغ حجمها 33 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت آخر توريدات النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 1991، حيث بلغ حجم التوريدات 64 ألف برميل يوميا.

وفي أكتوبر 2020، قامت الولايات المتحدة باستيراد مشتقات نفطية من إيران بحجم 36 ألف برميل يوميا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وأعلنت واشنطن في ذلك الوقت، عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الزراعة الإيراني، كاظم خاوازي، أن إيران مستعدة لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الروسية إلى الدول الأخرى في المنطقة، على حد قوله.

وقال خاوازي لوكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، إن التعاون التجاري بين طهران وموسكو في القطاع الزراعي خيار مربح للجميع، وقد كان كان أحد المقترحات التي قدمناها لوزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن إيران مستعدة لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الحبوب الروسية والمنتجات الزراعية الأخرى إلى مختلف البلدان​​​.

وأشار خاوازي، إلى أن الحديث يدور عن منتجات طحن الدقيق ومنتجات المواشي - اللحوم والدواجن.

إيران وروسيا تتفقان على التعاون في مجال الثروة السمكية في بحر قزوين

وفي سياق متصل، اتفقت إيران وروسيا على التعاون في مجال الثروة السمكية في بحر قزوين والخليج العربي.

ورحب الجانبان الإيراني والروسي، خلال اجتماع وزير الزراعة الإيراني كاظم خاوازي ومدير شؤون الثروة السمكية الروسي بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، بالتعاون المشترك في مجال التعليم والأبحاث العلمية في قطاع الثروة السمكية، واتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل الخليج العربي أيضا فضلا عن بحر قزوين.