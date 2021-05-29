تغييرات في رئاسة «الأسقفية».. منير حنا يودع الكنيسة وتنصيب مطران جديد

مع بداية شهر يونيو المقبل، تدخل الكنيسة الأسقفية في مصر، مرحلة جديدة مع تغيير رئاسة الكنيسة، حيث يودع المطران الدكتور منير حنا، منصب رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وجامبيلا ومطران مصر، ببلوغه سن المعاش، فيما يُنصب مطران جديد بديلًا له هو الدكتور سامي فوزي.

وتنظم الكنيسة الأسقفية في 7 يونيو المقبل، احتفالية شكر وتكريم للمطران الدكتور منير حنا، تقديرًا لخدمته على مدار 42 سنة بالكنيسة، كما ستنظم الكنيسة في اليوم التالي احتفالية بمناسبة تنصيب المطران الدكتور سامي فوزي رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية ومطرانًا لإيبارشية مصر.

منير حنا يغادر رئاسة الأسقفية بعد 21 سنة خدمة

وبحسب الكنيسة الأسقفية، قضى الدكتور منير حنا أنيس، 42 سنة فى خدمة الكنيسة الأسقفية، منها 21 سنة قضاها كمدير لمستشفى هرمل التذكاري بمنوف بمدينة المنوفية منذ سنة 1980، وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974، ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا في طب المناطق الحارة، كما درس الأمراض الباطنية ومناظير الجهاز الهضمى فى الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن، ثم دراسته لعلم اللاهوت من جامعه مور بسيدنى، في أستراليا قبل رسامته مطراناً للأبروشية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى عام 2000.

وتم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020، وحصل على الدكتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام 2020.

من هو رئيس الكنيسة الأسقفية الجديد؟

أما رئيس الأساقفة الجديد الدكتور سامى فوزي فهو خريج كلية الهندسة عام عام 1985، وحصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991، ورُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998 ودرجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، وشغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن، كما تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017، واُختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

ووفقًا لدستور الكنيسة الأسقفية، فإن رئيس الأساقفة يتقاعد عند بلوغه سن المعاش ويُنصيب مطران آخر منتخب من قبل الكنيسة.