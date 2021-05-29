وزير الاتصالات يشهد إعلان شراكات جديدة مع 4 شركات تكنولوجية بمصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطوّرة للتكنولوجيا العاملة في مصر، وهي: شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكي، وهواوي تكنولوجيز، بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وصقلهم بالعلم والخبرات العملية اللازمة ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعقيبًا على التوقيع، أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ بناء القدرات يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار العمل على خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المتعمقة والمتدربة بكل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة هذه الصناعة، مشيرا إلى أنَّ مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتي تكريسا لهذه الجهود حيث تهدف إلى إعداد نخبة متميزة من المتخصصين فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو غير مسبوق من خلال برنامج تعليمي متكامل على 4 محاور حيث يتم خلاله التعاون مع كبرى الجامعات الدولية لصقل القدرات التقنية للشباب الملتحقين فى المبادرة، وكذلك تنمية المهارات الشخصية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات تنمية المهارات الإدارية، وكذلك التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لتنمية القدرات اللغوية ليتمكن الشباب من التواصل مع غيرهم من مختلف دول العالم، فيما يتمثل المحور الرابع فى المبادرة فى إتاحة التدريب العملى الذى يتطلب إقامة شراكات مع الشركات العالمية الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت، أنَّ هذا التعاون يؤكّد الشراكة بين كافة عناصر القطاع ومجتمع المعلومات فى مصر لإنجاح هذه المبادرة التى ستحقق منفعة مشتركة لكل عناصر المنظومة، سواء على مستوى الشباب الذى يتلقى تدريًبا على أعلى مستوى، والقطاع الحكومي الذي يستفيد من مخرجات المبادرة والتي تتمثل في خلق جيل جديد ومتميز ومتخصص في مختلف علوم وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الشركات المحلية والناشئة والكبرى العاملة في مصر من خلال توافر كوادر مدربة ومكتملة المهارات تلبى متطلبات سوق العمل المحلي وقادرة على المنافسة في السوقين الإقليمي والعالمي.

وقال طارق هيبة مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» في مصر: «تهدف شركة دِل تكنولوجيز إلى خلق تقنيات لدفع عجلة التقدم البشري، وهنا في مصر، نحن ملتزمون بشكل وثيق بتحقيق رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد عبر البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والابتكار، ولهذا، نستكشف باستمرار المبادرات التى تساعدنا على تعزيز التغيير الإيجابي، نحن ندرك بالفعل أهمية بناء القوى العاملة المستقبلية وتزويد الطلاب والشباب بالمعرفة والمهارات التى يحتاجون إليها للمشاركة بنجاح فى الاقتصاد الرقمي.

واستكمل: «تهدف مذكرة التفاهم التي نبرمها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعم مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ والتى تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير المهارات الأساسية فى المجالات الناشئة مثل علوم البيانات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي»، مضيفًا أنَّه «جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة بُناة مصر الرقمية، سننظم أيضًا جلسات توعية وندوات عبر الإنترنت مع منح الطلاب الفرصة للمشاركة فى هاكاثونات التدريب والمختبرات التجريبية العملية، ومن خلال العمل مع الطلاب، يمكننا أيضًا تحديد التحديات وتقديم الحلول المعتمدة على التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة، بالإضافة إلى تشكيل قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المستقبل الرقمى لمصر».

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر: «نفخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريكاً داعما لمبادرة بُناة مصر الرقمية التى تعكس استراتيجية ڤودافون فى دعم التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة»، موضحًا أنَّ «دور فودافون مصر في المبادرة يسهم بشكل مباشر في بناء قدرات الشباب الجامعي المشارك فى المبادرة ليكونوا جاهزين لسوق العمل وللوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ونعمل دائما على خلق شراكات ونماذج تعاون مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية التي من شأنها تطوير ودعم منظومة التحول الرقمي في مصر لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية».

ولفت إلى أنَّ «فودافون مصر» تفدم في هذه المبادرة برامج تدريبية عملية للمشاركين في المبادرة من خلال خبراء من شركة فودافون مصر وأكاديمية فودافون للتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والعديد من مجالات التقنية الحديثة، إضافة إلى تطوير حاضنات الأعمال الداعمة للشركات الناشئة وتقديم استشارات تقنية ورعاية وتمويل لمشروعات التخرج، والتواصل وتبادل المعرفة من خلال منصات فودافون المختلفة.

فيما تهدف الشراكة مع شركة كاسبرسكي إلى تزويد الشباب المصري بمهارات الأمن الرقمي والتدريب الذى يحتاجونه ليصبحوا متخصصين في هذا المجال الحيوى ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ فى ظل تزايد التهديدات الرقمية مع التطور التكنولوجي المستمر مما يلزم أن يعمل خبراء الأمن الرقمي على التصدى لها والتخفيف من حدّتها، وما يؤكّد الحاجة إلى تدريب الطلبة رقميًا ليصبحوا خبراء في أمن تكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات في الجمهورية، وبموجب هذه الشراكة تقدّم الشركة مبادرات تعليمية متعددة لكل من الطلبة والأساتذة.

وأعرب أمير كنعان المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة كاسبرسكي عن سروره لكون كاسبرسكي شريك استراتيجي في تكنولوجيات الأمن الرقمي والذى يضافر جهوده مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية، قائلًا إن هذه المبادرة قامت على أساس أن شباب اليوم سوف يساعدون في تشكيل ملامح المستقبل.

وأكمل: «يسعدنا أن نزوّد الخريجين الشباب بمنصة تتيح لهم المجال لبناء مهاراتهم وإثراء معرفتهم عبر التدريب الشامل والأنشطة التعليمية المتخصصة، وستكون هذه الشراكة شاهداً على أهمية مضافرة الجهود وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والشركات فى سبيل بناء غدٍ أفضل للجميع».

وعلى صعيد متصل، يهدف التعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز إلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، إضافة إلى توفير مسار تدريبي على علوم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وأمن الشبكات، وتوفير المحتوى الأكاديمي والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية، فضلًا عن تفعيل التواصل بين الشركات وخريجى مبادرة «بُناة مصر الرقمية» من خلال تنظيم معارض التوظيف لمساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل متميزة.

ومن جهته أكّد فنسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، «نفتخر بشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية، لأننا ندرك تمامًا ان الاستثمار فى الموارد البشرية لاسيما الشباب؛ هو أساس التنمية بمختلف جوانبها، وقد حرصنا منذ بداية عملنا فى مصر منذ أكثر من 20 عاما على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للشباب التى تمكنهم من أن يصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي وقادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر».

وقع مذكرات التفاهم من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ومن جانب الشركات كلا من المهندس ماجد محمود نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز بشركة دِل تكنولوجيز مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، والمهندس خالد محمد مدير شركة كاسبرسكي في مصر وشمال وشرق أفريقيا بالنيابة عن أمير كنعان المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة كاسبرسكي، وفنسنت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوي مصر، وذلك بحضور هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الأربعة.

جدير بالذكر، أنَّ مبادرة بُناة مصر الرقمية تمّ إطلاقها في سبتمبر الماضي وهي منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجي الجامعات المصرية الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من 5 سنوات من كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية، أو كليات حاسبات ومعلومات، أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي من جميع المحافظات.

ويحصل خريجي المبادرة على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، إضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية.

وقد بدأ طلبة الفصل الدراسي ربيع 2021 بالمبادرة الدراسة بجامعة أوتاوا الكندية في أول مايو الجاري في ثلاثة تخصصات وهي: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني، كما أتموا برامج المهارات القيادية والإدارية واللغوية المقدمة من شركات Dale Carnegie وBerlitz ، وكذلك برامج التدريب المقدمة من الشركات العالمية وهي AWS وCisco وIBM وMicrosoft وVMWare.

وقدمت المبادرة عددًا من ندوات التوعية بالمبادرة لطلبة وخريجي الكليات المستهدفة في بعض الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات ومنها الإسكندرية والجيزة والقاهرة والوادي الجديد ومن المخطط أن تستمر تلك الندوات لتشمل الكليات المستهدفة في معظم الجامعات على مستوى الجمهورية.

كما أنَّه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي صيف 2021 في أول يونيو؛ على أن يتمّ فتح باب التقديم في الفصل الدراسي الجديد خريف 2021 فى الأول من يوليو المقبل.

لمزيد من المعلومات عن المبادرة برجاء التواصل من خلال مركز الاتصال على رقم 15388، أو زيارة الموقع الخاص بها على الرابط التالي www.debi.gov.eg.