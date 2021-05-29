بدء تقييم المتقدمين لشغل 80 وظيفة بالحجر الزراعي غدا «دون تدخل بشري»

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء الجهاز في تقييم المتقدمين لشغل 80 وظيفة مهندس بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الأحد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المتقدمين سيخضعون لعدة اختبارات إلكترونية، منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن كل الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبية.

يذكر أن الجهاز سيقوم بتنفيذ عملية تقييم المتقدمين تنفيذًا للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.