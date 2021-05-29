مستقبل وطن يطلق حملة تطعيم بلقاح كورونا بأسيوط

افتتح المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، حملة تطعيم المواطنين بلقاح الوقاية ضد فيروس كورونا، وذلك بتلقيه اللقاح بالمقر الرئيس للحزب بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور قيادات وأمانات مستقبل وطن والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ أمين مساعد الحزب، وبعض أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب وأمين وأعضاء أمانة أول أسيوط وأعضاء أمانة ثان ولفيف من المواطنين الذين تواجدوا بمقر الحزل للحصول على اللقاح.

ومن جانبه أوضح أمين الحزب المهندس ياسر عمر، أن هذه الحملة انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب وتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد.

وأشار أمين الحزب أن حزب مستقبل وطن بأسيوط يأخذ على عاتقه مساندة ودعم الدولة فى جميع مبادراتها وتحركاتها التى تستهدف حياة وسلامة المواطنين، وعلى ذلك تم الاتفاق والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالمحافظة لبدء الحزب من خلال مقره الرئيسي بمنح اللقاح المعتمد للوقاية من فيروس كورونا من خلال أخصائيين من مديرية الصحة وبإشرافها الكامل طوال اليوم.