جامعة أسيوط تشارك في مسابقة أفضل جامعة مصرية

شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، في الاجتماع التحضيري لمناقشة مدي جاهزية التقرير الخاص بمشاركة جامعة أسيوط في مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي 2020 / 2021 ومدي استيفاء الجامعة للمعايير والبنود التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري وعدد من وكلاء الكليات المختلفة، ومديري مراكز الجامعة وأعضاء اللجنة المُعدة والمشرفة علي التقرير.

وأوضح غريب، أن التقرير يناقش من خلال محورين العديد من المعايير الهامة من بينها تنظيم دخول الطلاب وجاهزية الحرم الجامعي والمدن الجامعية إلي جانب الخدمات التي تقدمها للطلاب، إلى جانب المعايير الخاصة بالتعليم والطلاب والبنية التحتية والسحابة الافتراضية، والشؤون الإدارية والخدمية ودعم المجتمع المحلي , وذلك بهدف إعداد التقرير في صورته النهائية وإرساله لوزارة التعليم العالي في موعد أقصاه 30 من مايو الجاري تمهيداً لانطلاق أعمال المسابقة في نهاية يونيو المقبل على مستوى الجامعة المصرية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة عبد الرحمن الأستاذ بكلية التمريض ومقررة اللجنة المحور الأول من التقرير والذي يتناول أبرز الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الجامعة خلال عام 2020 / 2021، من حيث تنظيم دخول الطلاب من خلال بوابات الجامعة الإلكترونية وتنظيم مداخل الجامعة ونظافة الحرم الجامعي.

وفي سياق متصل تناول الدكتور محمد مصطفي حمد المدرس بكلية التربية، أبرز المعايير التي ناقشها التقرير من حيث عدد المقررات التي تم تحميلها علي موقع الجامعة، وطرق تقويم الأنشطة التدريسية والمقررات التي شملت التعليم الإلكتروني الفعال.

كما استعرض أبرز ما يتعلق بمعايير الشئون الإدارية والخدمية ودعم المجتمع المحلي والخدمات المجتمعية، التي تقدمها المستشفيات الجامعية والوحدات الاسترشادية داخل الجامعة خلال العام الجامعي 2020 / 2021.

الجمال:الجامعة شهدت خلال العام الجامعي الحالى انطلاقة قوية ومميزة علي كافة المستويات

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة شهدت خلال العام الجامعي 2020 / 2021 انطلاقة قوية ومميزة علي كافة المستويات والتي استطاعت خلالها تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الهامة، ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها التعليمية وكذلك ضمن خطتها من أجل اكتمال التحول الرقمي إلي جانب دورها البيئي والمجتمعي وكذلك فضلاً عن دورها الهائل والمتميز في توفير خدمة طبية هي الأكبر والأحدث من نوعها علي مستوي صعيد مصر.