ورشة الزيتون تستعرض مسيرة نوال السعداوي في ندوة: «60 عاما من الإبداع»

أعلن الشاعر شعبان يوسف مدير ورشة الزيتون الأدبية، عن عودة الأنشطة بالورشة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في يونيو المقبل، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن الورشة تستعد للاحتفاء بالأديبة والمفكرة نوال السعداوي تحت عنوان «نوال السعداوي.. ستون عامًا من العطاء الفكري والإبداعي والثقافي»، وذلك يوم 7 يوينو المقبل في السادسة مساء، بمقر الورشة بالزيتون، مع الالتزام بمكافحة الإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

معلومات عن نوال السعداوي

يشار إلى أن نوال السعداوي ولدت عام 1931، في قرية كفر طحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تخرجت في كلية الطب عام 1955، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

وتعد «السعدواي» واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، وصدر لها ما يزيد على 40 كتابًا تناولت القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة التي تمس الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ومن أبرز إصداراتها (مذكرات طبيبة، والأنثى هي الأصل، والمرأة والجنس، والمرأة والصراع النفسي، ومذكراتي في سجن النساء)، وترجمت معظم أعمالها إلى العديد من اللغات الحية حول العالم مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها.

نوال السعداوي والسجن

حُكم على نوال السعداوي بالسجن في 6 سبتمبر 1981، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، حيث سُجنت في سجن النساء بالقناطر لمدة ثلاثة أشهر، وعند خروجها قامت بكتابة كتابها الشهير «مذكراتي في سجن النساء» عام 1983.

كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في 12 مايو 2008 إسقاط الجنسية المصرية عنها، في دعوى رفعها ضدها أحد المحامين بسبب آرائها المثيرة للجدل.

جوائز حصلت عليها نوال السعداوي

حصلت نوال السعداوي على عدد من الجوائز المهمة، ففي عام 2005 حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفي عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة شون ماكبرايد للسلام، جائزة ستيغ داغيرمان من السويد عام 2011، ورحلت فى 21 مارس 2021.