«فلسطين عربية».. معرض رابطة رسامات الكاريكاتير الأربعاء

تنظم رابطة رسامات الكاريكاتير بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى لتنظيم معرض كاريكتير بعنوان "فلسطين عربية أبدية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو، بمقر المكتبة ومن المقرر أن يشارك في المعرض 30 فنانا وفنانة على مستوى البلاد العربية.

وأضافت هويدا إبراهيم في تصريحات لـ "الوطن": يناقش المعرض القضية الفلسطينية، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال فن الكاريكاتير على مستوى الوطن العربي مثل الفنان حمودي العذاب العراق والفنان أسامة طالب اليمين والفنان هشام الشمالي فلسطين ومحمد أمين مصر ومحمد صبرىي مصر وهبه عريبة ومروة الجلاد مصر، وقومسير المعرض الفنانة هويدا إبراهيم.

واستشهد نحو 280 فلسطينيا، كما قُتل 12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ 2014 بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، استمرت من 10 إلى 21 مايو الجاري وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.

وسعت مصر بكل السبل لوقف إطلاق النار، والعمل على تقديم المساعدات الطبية والغذائية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وكانت الرئيس السيسي قد قد أعلن عن مبادرة مصر تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية العريقة في التشييد والتعمير المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أعلنت عدة جهات مصرية من المجتمع المدني دعمها للقضية الفلسطسنية منها نقابة الأطباء وجمعية الهلال الأحمر، وكذلك اتحاد الناشرين المصريين الذي أعلن عن مبادرة لإعادة إعمارة مكتبة سمير منصور بغزة التى تعرضت للتدمير على أيدي العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

و تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ منذ 13 أبريل الماضي، بسبب الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم.