بعد زيادة الشكاوى.. 15 إجراء من المحليات لمواجهة التلوث وقمامة الشوارع

بعد تلقى وزارة التنمية المحلية عددا كبيرا من الشكاوى عن القمامة داخل الكتل السكنية، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحفاظ على بيئة نظيفة والحد من التلوث وتراكمات القمامة، خاصة بعد ورود أغلب الشكاوى من المحافظات عن مخالفات القمامة والتخلص منها فى الطرقات وعلى الأرصفة والميادين وعلى أطراف المجارى المائية والترع.

ورصدت «الوطن» الإجراءات التى اتخذتها التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات للحد من أى تلوث والحفاظ على المظهر الحضارى والتعامل مع أى مخالفات وهى كالتالى:

- رفع تراكمات القمامة أولا بأول وتجميل الشوارع والميادين.

- التنبيه على المتعهدين بتنفيذ بنود التعاقد وأى إخلال يقابل بغرامة وصولا إلى فسخ التعاقد.

كيف تبلغ عن إلقاء مخلفات

- على المواطنين التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات أو مواطنين يقومون بإلقاء المخلفات فى الشوارع.

- مخاطبة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بمراقبة السيارات التابعة لها لعدم إلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع».

- يمكن للمواطنين إرسال أي شكاوي عن الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وتحديدا القمامة وذلك عن طريق (الواتساب) 01150606783.

- مطالبة المحافظات بالتشديد على عدم إلقاء المخلفات والقمامة في غير الأماكن المحددة لها.

-عدم التهاون مع أي عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية.

- مخاطبة السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة تجنبا لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

- الحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث بعدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة.

- استمرار تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف.

-التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.

- منع إلقاء أى مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات والتعاون بين المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن.

- تنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل.

- تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري.

- تطبيق قانون البيئة على المخالفين ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية وتصل لـ10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة.