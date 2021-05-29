«النقل» تعلن موعد افتتاح مشروعات عملاقة.. قطار كهربائي ومونوريل ومحطة مركزية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان»، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير، لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا؛ ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس»، ومحطة للسوبرجيت، فضلًا عن الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - السلام».

ووجه الوزير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة، وتفقد باقي الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وأنفاق وكباري، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 84%.

كما تابع وزير النقل، أعمال تركيبات السكة «البازلت- الفلنكات- القضبان» بنسبة تنفيذ 35%، وكذلك كباري المشروع، حيث يشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها وهي كباري «الهايكستب، المستقبل 1، المستقبل 2، و الشروق»، كما يشتمل على 7 كباري للمسار بلغت نسبة تنفيذها 97.5 % حيث تم نهو تنفيذ 5 كباري «الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي1و 2»، وجارِ نهو تنفيذ كباري «العاصمة 1 والعاصمة 2».

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأنفاق بالمشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة100% وهي «نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس، وبدر»، ويجرى حاليًا تصنيع القطارات بنسبة إنجاز 43% حيث تم الإنتهاء من تصنيع 5 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين.

وأكد أنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021، وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021، و5 قطارات في أكتوبر 2021؛ ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.

كما تابع تنفيذ الأعمال التمهيدية للمرحلة الثالثة من المشروع، وألتقى المهندسين والعمال والفنيين، موجهًا بضرورة العمل على مدار الساعة، والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالمية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة «العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، الروبيكي، المنطقة الصناعية، العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة).

ولفت إلى أن المشروع سيحقق ربط هذه المجتمعات بإقليم القاهرة الكبرى من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو، في محطة عدلي منصور ومع مونوريل العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضًا، كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مع «العين السخنة، مطروح، السادس من أكتوبر، برج العرب، والعلمين الجديدة» من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

ويجرى حاليًا التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة RATP DEV التي تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة؛ لإعداد خطة التشغيل والصيانة، حيث كان من الضروري تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات؛ لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الإنتهاء من أعمال التنفيذ.

وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسة، يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم وعدد 3 محطات «العاشرمن رمضان 2، العاشرمن رمضان 3، العاشرمن رمضان 4»؛ ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، وسيتم مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان، للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية، وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التي تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو، لتكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان، والمدن الأخرى على طول المسار.

بعدها توجه الوزير، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 25% «تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم».

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%، وتم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجارِ تصنيع القطار الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25%.

وتابع الوزير، خلال جولته بالمسار، أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات، وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع، مؤكدًا أن أي منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل.

كما وجه بضرورة تكثيف الاعمال لنهو المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع، حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، وأن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

يشار إلى أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم فى فبراير 2023.

كما أن مشروعى المونوريل «العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر» يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات «الستوم، أوراسكوم، والمقاولون العرب»، ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة، وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.