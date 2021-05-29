إصابة مدير مرور أسوان في تصادم سيارته مع «تريللا»

أصيب العميد أحمد سامي، مدير إدارة مرور أسوان، في حادث تصادم وقع قبل قليل، بين السيارة التي كان يستقلها وسيارة نقل ثقيل «تريللا»، برفقة ضابط وأمين شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل «تريللا» وسيارة ربع نقل، تابعة لإدارة مرور أسوان، وذلك بالقرب من الكيلو 10 على طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوي الغربي.

وتبين إصابة العميد أحمد محمد سامي، مدير إدارة مرور أسوان، 50 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، كما أصيب النقيب أحمد محمد أبو رية، 29 سنة، بكسر في الذراع اليمنى وسحجات متفرقة، ومحمود سعيد جاد الكريم، أمين شرطة، 41 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.