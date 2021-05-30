اليوم نظر دعويي ممدوح عباس وهاني العتال ببطلان عمومية الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعويين المقامتين من هانى العتال وممدوح عباس، اللتين يطالبان فيهما ببطلان عمومية نادي الزمالك المنعقدة في عام 2019.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5 ، 6، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفة، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق، واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي، وبينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارًا من 30/8/2017، قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل، بأن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقة المدنية، ولم تصدر ضـده أحكامًا نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.