علي جمعة: لا يجوز للمستشفيات تعقيم المتوفى ووضعه في أكياس دون الغسل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز للمستشفيات تعقيم المتوفى ووضعه في أكياس دون تغسيله، بدعوى الحفاظ على البيئة وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن غسل الميت واجب، وأن شروط الدفن والغسل التي وضعها الإسلام تحافظ على البيئة وكل شروطها تؤدي في هذا الاتجاه.

وجوب غسل الميت

ورد جمعة على سؤال تلقاه يقول: بعض المستشفيات خصوصا في الغرب تقوم بتعقيم الجثث ثم تضعها في أكياس بلاستيكية سوداء تكون هذا الشكل جاهزة للدفن هل هذا يسري؟ حيث قال المفتي السابق: بعد الغسل تعمل كده لما يعقموا الجثمان لاعتبارات أخرى لعدم انتشار الأمراض.

وواصل في فيديو بثه عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: «معندناش مانع من التعقيم، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك مكان الغسل، لازم أغسل الأول وانت تاخده مني متغسل جاهز، لكن من يقول بأن التعقيم يحل محل الغسل أقوله لا مينفعش ميغسلوش، حطله كل المعقمات التي تضمن بها سلامة البيئة».

الإسلام يحافظ على البيئة

وأكد المفتي السابق أن الدين الإسلامي وضع مجموعة من الاشتراطات في عملية الغسل والدفن كلها تصب في صالح الحفاظ على البيئة، وعقب بقوله: الشرع الشريف أمرني بمجموعة من الأوامر كلها لصالح البيئة بطريقة معجزة فقال لي لبسه كفن واتضح إنه لصالح البيئة إذ يدوب بعد فترة، ثم يدفن في الأرض وليس في التابوت ثم غسله وغيرها من تغسيل وكفن ودفن وكلها لصالح البيئة، التي تتضرر إذا لم نسلك هذا الاتجاه فالشرع أمرنا بكل الأوامر التي تحافظ على البيئة.

واختتم بقوله: وإذا قال المستشفى إنها يفعل ذلك للحفاظ على البيئة أقول لها أنا معاكي في هذا الاتجاه بمعنى الحفاظ على البيئة لكن أنا الغسل بتاعي غسل فيه جزء من العبادة مقدرش أستغنى عنه وهو واجب والتغسيل حاجة سهلة جدا عبارة عن مياه ثم بعد ذلك يتم رش المعقمات المطلوبة لا يوجد مانع.