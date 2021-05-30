«سيوة جنة الصحراء».. حملة جديدة لطلاب الأزهر لدعم السياحة في مصر

تسعى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لعودة السياحة المصرية لريادتها الإقليمية والعالمية مثلما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال الحفاظ على الأماكن السياحية وتطويرها، كما أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الاستثمارات في مجال السياحة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طلاب الأزهر يدشنون مبادرة لتشجيع السياحة في سبوة

وفي ظل توجيه الدولة المصرية لجميع مؤسساتها بدعم السياحة المصرية بشتي الطرق والوسائل، قام طلاب الفرقة الرابعة كلية الإعلام بجامعة الأزهر بتدشين مبادرة لدعم الأماكن السياحية داخل واحة سيوة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين المصريين.

ولم يكتف طلاب قسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر بالترويج للأماكن السياحية باللغة العربية فقط، بل قاموا بتدشين حملة باللغة الإنجليزية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، كما يسعى فريق كلية الإعلام بالتعريف بالثقافة السيوية الأمازيغية للمصريين من خلال حملتهم.

كما ساهم طلاب حملة «سيوة جنة الصحراء» في رصد أبرز الأماكن السياحية داخل سيوة، ومنها معبد التبؤات الذي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في مصر، والمسجد العتيق الذي يعد من أقدم المساجد في مصر حيث تم بناؤه منذ 900 عام، وقلعة شاهي التي كانت الحصن المانع للمصريين، والتي كان الهدف من بناؤها رد هجوم الغزاة المنتقلين في الصحراء الغربية.

أحد أعضاء الحملة: « بتمنى كل المصريين يشوفوا جمال الطبيعة في سيوة»

وقال أحمد سلطان، أحد أعضاء حملة دعم السياحة في سيوة، إن الهدف الرئيسي من الحملة هو تشيجع السياحة الداخلية، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بتمنى كل المصريين يروحوا واحة سيوة ويشوفوا جمال الطبيعة اللي ربنا أنعم بيها على مصر».

وأضاف «سلطان» في تصريحات لـ«الوطن» أن إدارة جامعة الأزهر تدعمهم بشكل مستمر في ظهور الحملة بأفضل شكل ونتيجة: «حابب أشكر إدارة جامعة الازهر بشكل عام، وإدارة كلية الإعلام بشكل خاص لأنهم دايما وافقين جنبنا للظهور الحملة بأفضل شكل»

وتتكون عناصر المشروع من 10 طلاب وهم، أحمد سلطان، وعبدالحليم سلامة، ومحمد عربي، ومحمد يحي، ومالك زهران، ومحمود السيد، ومحمد غرباوي، ومحمود الصياد، وعمرو حتحوت، ومصطفى حجازي.