مقتل شخص واحد وإصابة آخر جراء تحطم طائرة صغيرة في تكساس

لقى شخص مصرعه خلال تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد، بولاية «تكساس» الأمريكية، أمس السبت.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، إن طائرة صغيرة تحطمت بعد ظهر أمس السبت في بيرلاند بالولاية، وهي مدينة ضواحي جنوبي هيوستن، ما أسفر عن مصرع شخص واحد كان على متنها وإصابة آخر.

تعرض شخص آخر كان على متن الطائرة لكسر في الذراع

وأوضح مسؤولون، أن شخصين كانا على متن الطائرة وقت تحطمها، فيما تعرض الشخص الآخر الذي كان على متن الطائرة لكسر في الذراع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

I just arrived on scene. Several emergency crews are here. pic.twitter.com/syKvc3JRyl — Re'Chelle Turner (@KPRC2ReChelle) May 29, 2021

BREAKING: Plane crash at the Pearland Regional Airport. I’m working to get more information. @KPRC2 pic.twitter.com/iknlUoAyGG — Re'Chelle Turner (@KPRC2ReChelle) May 29, 2021

وفي 18 مايو الجاري، اصطدمت طائرتان تابعتان للبحرية الأمريكية خلال رحلة تدريب على بعد 9 أميال جنوب قاعدة «كينجسفيل» البحرية العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة اناء «سبوتنيك» الروسية.

وتحطمت الطائرة وتمكن القبطان المدرب والطيار الطالب من النجاة، فيما عادت الطائرة الثانية إلى قاعدتها.

من جانبها، قالت البحرية الأمريكية، إن أحد الطيارين نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة، وما زال الحادث قيد التحقيق.

وتنتمي طائرتا «تي-54 جوزهوك» لسرب التدريب 22 «النسور الذهبية»، وهي جزء من جناح الطيران التدريبي الثاني، ويقوم السرب بتدريب الطيارين في سلاح البحرية ومشاة البحرية.