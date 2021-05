مقتل شخص واحد وإصابة آخر جراء تحطم طائرة صغيرة في تكساس

لقى شخص مصرعه خلال تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد، بولاية «تكساس» الأمريكية، أمس السبت.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، إن طائرة صغيرة تحطمت بعد ظهر أمس السبت في بيرلاند بالولاية، وهي مدينة ضواحي جنوبي هيوستن، ما أسفر عن مصرع شخص واحد كان على متنها وإصابة آخر.

وأوضح مسؤولون، أن شخصين كانا على متن الطائرة وقت تحطمها، فيما تعرض الشخص الآخر الذي كان على متن الطائرة لكسر في الذراع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

