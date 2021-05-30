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مقتل شخص واحد وإصابة آخر جراء تحطم طائرة صغيرة في تكساس

تعرض شخص آخر كان على متن الطائرة لكسر في الذراع

كتب:

حسن رمضان
04:55 ص | الأحد 30 مايو 2021
مقتل شخص واحد جراء تحطم طائرة صغيرة بـ«تكساس» الأمريكية

مقتل شخص واحد جراء تحطم طائرة صغيرة بـ«تكساس» الأمريكية

لقى شخص مصرعه خلال تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد، بولاية «تكساس» الأمريكية، أمس السبت.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، إن طائرة صغيرة تحطمت بعد ظهر أمس السبت في بيرلاند بالولاية، وهي مدينة ضواحي جنوبي هيوستن، ما أسفر عن مصرع شخص واحد كان على متنها وإصابة آخر.

تعرض شخص آخر كان على متن الطائرة لكسر في الذراع

وأوضح مسؤولون، أن شخصين كانا على متن الطائرة وقت تحطمها، فيما تعرض الشخص الآخر الذي كان على متن الطائرة لكسر في الذراع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

 

وفي 18 مايو الجاري، اصطدمت طائرتان تابعتان للبحرية الأمريكية خلال رحلة تدريب على بعد 9 أميال جنوب قاعدة «كينجسفيل» البحرية العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة اناء «سبوتنيك» الروسية.

وتحطمت الطائرة وتمكن القبطان المدرب والطيار الطالب من النجاة، فيما عادت الطائرة الثانية إلى قاعدتها.

من جانبها، قالت البحرية الأمريكية، إن أحد الطيارين نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة، وما زال الحادث قيد التحقيق.

وتنتمي طائرتا «تي-54 جوزهوك» لسرب التدريب 22 «النسور الذهبية»، وهي جزء من جناح الطيران التدريبي الثاني، ويقوم السرب بتدريب الطيارين في سلاح البحرية ومشاة البحرية.

 

 

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