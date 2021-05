حريق في سفينة ركاب قبالة «مالوكو الشمالية» شرقي إندونيسيا «فيديو»

اندلع حريق، في سفينة ركاب كان على متنها نحو 200 شخص، قبالة مقاطعة «مالوكو الشمالية» في شرقي إندونيسيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

وقال رئيس «وحدة الطوارئ» بوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أحمد سانجادجي، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه جرى إنقاذ جميع من كانوا على متنها بسلام.

وأضاف سانجادجي، أن الحادث وقع في وقت مبكر من الصباح عندما كانت السفينة «كي أم كاريا انداه» تصل إلى وجهتها في ميناء «سانانا» البحري في جزيرة «ليمافاتولا» بمنطقة «كيبولاون سولا»، مشيرا إلى أن الحريق أثار الذعر بين الركاب.

وأوضح سانجادجي: «تم إنقاذ جميع من كانوا على متن السفينة، وتم إرسالهم إلى الجزيرة القريبة».

وأظهرت مقاطع فيديو، دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة العبارة، وهناك بعض الأشخاص كانوا يرتدون سترات النجاة، وهم يقفزون إلى البحر، ورجال الإنقاذ يسعون لإنقاذهم.

من جانبه، أشار المتحدث باسم المكتب الوطني للبحث والإنقاذ، يوسف لطيف، لــ«شينخوا»، إلى أن فريقا من مكتب البحث والإنقاذ المحلي ومتطوعين شاركوا في عملية الإنقاذ.

Developing Story: Official said all passengers had been evacuated safely (155 adults, 22 children, 4 elderly people and 14 crew members).



KM Karya Indah caught fire in the waters of Limafatola Island, Sanana, Sula Islands Regency, North Maluku on Saturday 29 May at 07:00 LT. pic.twitter.com/5Y4ighEo4y