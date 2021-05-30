وفاة 22 هنديا جراء احتساء مشروبات كحولية سامة بولاية «أوتار براديش»

لقى 22 شخصا مصرعهم، أمس السبت، في حادثة احتساء مشروبات كحولية سامة بولاية «أوتار براديش» شمال الهند.

وقال مسؤول في مكتب قاضي «منطقة اليكرا» والتي وقع فيها الحادث إن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول الخمور السامة، وبعض الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اشتكوا من المرض بعد تناول الخمور، يخضعون للعلاج، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

السلطات الهندية تغلق 5 متاجر لبيع الخمور

وأشار المسؤولون، إلى شراء الضحايا تلك الخمور من محلات مرخصة مساء الخميس الماضي، وقامت السلطات الهندية، بإغلاق 5 متاجر لبيع الخمور فيما يتعلق بالحادث.

وأوقفت السلطات الهندية، بعض المسؤولين من دائرة الضرائب، من بينهم مسؤول الضرائب في المنطقة ديراج شارما، بسبب التراخي الذي أدى إلى المأساة.

من جانبه، أمر قاضي المنطقة بفتح تحقيق في الحادث، فيما قال مسؤول بالشرطة إنه تم تسجيل 3 حالات منفصلة في 3 مناطق بمراكز الشرطة في حالات وفاة بسبب تناول الخمور المغشوشة.

وأضاف المسؤول بالشرطة الهندية، أنه تم تشكيل فرق شرطة لاعتقال المتهمين وتم اعتقال بعض الأشخاص للتحقيق معهم.

وغالبا ما يتم الإبلاغ عن وفيات بسبب الكحول المغشوشة بالهند، حيث عادة ما يفضل البعض لشراء الخمور غير المشروعة الرخيصة المصنوعة في البلاد، وفي عام 2019، لقي حوالي 100 شخص مصرعهم في مأساة مماثلة في «أوتار براديش» و«اوتارخاند» المجاورة.

وفي يوليو 2017، توفي 12 شخصا بعد احتساء خمور سامة محلية الصنع في ولاية «أوتار براديش»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقالت الشرطة الهندية في ذلك الوقت، إن ضحايا الخمور اشتكوا من آلام حادة في المعدة قبل الإصابة بإعياء شديد على إثر احتساء خمور غير مرخص لها.

واعتقلت الشرطة الهندية، 21 شخصا بما في ذلك المشتبه به الرئيسي الذي كان وراء بيع هذه الخمور.