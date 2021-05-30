رعاية طبية فائقة للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

قال كمال الخطيب المسؤول الفلسطيني بمحافظة شمال سيناء، إنه أجرى زيارة للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، مضيفًا أنهم يتلقون الرعاية الطبية الفائقة على أعلى مستوى، ويتم تخصيص وجبات غذائية لمرافقي الجرحى والمصابين بعد تخصيص أماكن جيدة للنوم والمرافقة

وأضاف الخطيب، أن الخدمة الطبية فى مستشفى العريش العام عالية المستوى، وأن هناك فريق طبي متخصص يتابع حالات المصابين القادمين من قطاع غزة، وأن هناك متابعة من وزارة الصحة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشكل يومي؛ للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين.

تحويل 3 مصابين لمعهد ناصر بالقاهرة

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء قد أعلنت تحويل 3 مصابين فلسطينيين من مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم تحويل، كلا من محمد سمير عبدالغني، محمد هاني نادي شعبان، وحكمت محمد صبح، من مستشفى العريش العام إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بسيارات إسعاف مجهزة.

أضافت المصادر، أن عدد الحالات التي تم تحويلها من مستشفي العريش العام إلى مستشفي معهد ناصر بالقاهرة بلغ 7 حالات، حيث جرى من قبل تحويل 4 حالات.

يذكر أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

التضامن: وجبات طازجة للمصابين الفلسطينيين

وقالت سعدية محمود مدير التضامن الآجتماعى بشمال سيناء، إن عملية تقديم الوجبات تتم مراجعتها من خلال مختصين من التضامن الآجتماعى، والعمل على الكشف عليها بشكل صحي قبل تقديمها، وقد شددت المديرية أن تكون الوجبات الثلاث طازجة.