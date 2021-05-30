عقب غرق 3 شباب.. تحذيرات من السباحة بشاطئ رشيد

حذرت الوحدة المحلية لمدينة رشيد بالبحيرة، من النزول إلى مياه البحر المتوسط للسباحة، وأكد المسؤولون أن شاطئ البحر المطل على المدينة ليس مخصصًا للسباحة أو الاستحمام، وهو عبارة عن مصب نهر النيل في البحر المتوسط، والسباحة به خطر يؤدي إلى الوفاة غرقا.

جاء التحذير بعد غرق 3 شباب وإصابة رابع أثناء سباحتهم بمياه شاطئ رشيد.

وقضى أهالي مدينة رشيد ليلة حزينة عقب غرق 3 شباب بمياه البحر، فيما تم إنقاذ شاب رابع من الموت، وظل أسر الضحايا متواجدين أمام ثلاجة حفظ الموتى حتى فجر أمس، لاستلام جثامين الضحايا، وفي مشهد جنائزي مهيب شيع المئات الضحايا إلى مثواهم الأخير.

بداية الواقعة

ترجع أحداث الواقعة حينما هرب مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 سنة، من حرارة الجو التي ارتفعت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، وذهبوا إلى شاطئ البحر المتوسط المطل على مدينة رشيد، وفي مكان غير مخصص للسباحة، نزلوا جميعا للاستمتاع بمياه البحر.

دوامة البحر خطفتهم

قال عدد من شهود العيان الذين تواجدوا أمام مستشفى رشيد العام، إن المنطقة التي نزل إليها الشباب للاستحمام خطرة جدا، وبها دوامات كبيرة تسحب أي شخص وتغرقه في الحال، فيما تمكنت قوات الإنقاذ البحري برشيد، من انتشال جثامين 3 شباب، وإنقاذ آخر رابع، سحبتهم الأمواج وتسببت في غرقهم، بعد نزولهم في مكان غير مخصص للسباحة.

ليلة حزينة أمام مشرحة رشيد

تجمع مئات الأهالي أمام مستشفى رشيد العام، انتظارا لاستخراج تصاريح للدفن الخاصة بالغرقى، وأذنت النيابة العامة بدفنهم عقب استكمال التحقيقات، وشيع المئات جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير.

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