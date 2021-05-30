558% أرباح شركة ممفيس للأدوية في 10 شهور

أعلن مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 558%، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة المملوكة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في بيان إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، أنها حققت ربحية خلال الفترة من يوليو حتى أبريل بقيمة 34.18 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 9.9% لتسجل 453.94 مليون جنيه، مقابل 413.02 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وكانت الشركة حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 5% لتسجل 395.5 مليون جنيه، مقابل 378.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أنّ سوق المستحضرات البيطرية تأثر بظروف جائحة كورونا بشكل بالغ، ما انعكس بالسلب على أرقام مبيعات المستحضرات البيطرية، ورغم ذلك زادت مبيعات الشركة 4.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يناير 2021.

وأوضحت: أنّها بصدد تحقيق خسارة متوقعة من 73 مستحضرا بـ38 مليون جنيه، في العام المالي المقبل، وأنّها تستهدف تحريك أسعار المستحضرات المخسرة وفقا لمنظومة مدروسة ومتابعة من قبل إدارة الشركة، بحيث تعطي الأولوية للأصناف ذات الفرص البيعية المرتفعة والتي ليس بها مشكلات بحثية أو إنتاجية، وهو ما تم في عدد من المستحضرات في العام المالي الحالي، وتحولت من خسارة إلى ربح في حدود ما تسمح به لجان التسعير بهيئة الدواء.