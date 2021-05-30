«الزراعة» تعتمد 119 مليون جنيه لتمويل 23 مركز لتجميع الألبان

أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة، لتمويل 23 مركز تجميع الألبان في 10 محافظات.

وأوضح «الصياد»، أنه بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي 253 مليون جنيه، يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن اللجنة اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعي المصري لعدد 23 مركز تجميع ألبان في محافظات «البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر، دمياط، بني سويف»، لافتا إلى أن إجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز، بلغ حوالي 119 مليونا و631 ألف جنيه، يشمل تطوير المعدات والإنشاءات والسيارات المجهزة، والأدوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

وأوضح المهندس مصطفى الصياد، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج، مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 عاما.