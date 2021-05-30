مصادر: أمريكا تراقب سفينتين إيرانيتين يعتقد توجههما إلى فنزويلا

يراقب مسؤولو الأمن القومي الأمريكيين سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما متجهتان إلى فنزويلا، وفق ما نقلت صحيفة أمريكية عن ثلاثة أشخاص مطلعين في إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في تقرير نقلاً عن أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم: إن سفينتين إيرانيتين، بينهما السفينة الحربية العملاقة بندر مكران، تتجهان جنوباً على طول الساحل الشرقي لأفريقيا.

وأضافت الصحيفة: أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها استفزازية وسط توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وقالت المصادر إن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا متأكدين من وجهة السفن البحرية الإيرانية، لكنهم يعتقدون أنها ربما تتجه في النهاية إلى فنزويلا.

وتابعت المصادر: أن نوايا إرسال إيران للسفن في النصف الغربي من الكرة الأرضية ما زالت غامضة، وكذلك شحنتها النفطية، بينما قالت صحيفة «بوليتيكو»: إنها اتصلت بالمتحدثين باسم وزارة الخارجية الفنزويلية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة والمتحدثين باسم البيت الأبيض والبنتاغون، لكن جميعهم رفضوا التعليق على الأمر.

وفي السابق تفاخرت وسائل الإعلام الإيرانية بقدرات السفينة مكران التي يبلغ طولها 755 قدمًا، قائلة: إنها يمكن أن تكون بمثابة منصة للحرب الإلكترونية ومهام العمليات الخاصة.

بينما قال مصدر للصحيفة: إن المسؤولين لاحظوا في يوم الخميس الماضي، أن السفينتين غيرتا مسارهما وعادتا، لكنهم لاحظوا، صباح الجمعة، أنهما ما زالتا متجهتين جنوبا حول أفريقيا الى الغرب نحو المحيط الأطلنطي.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن السفينة لديها القدرة على حمل «من ست إلى سبع طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى طائرات بدون طيار».

وشددت الولايات المتحدة العقوبات النفطية على شركة بتروليوم دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية، خلال العامين الماضيين، ما دفع إيران إلى زيادة مساعدتها لفنزويلا وأرسلت عدة ناقلات من البنزين إلى هذه البلاد.

كما افتتحت إيران متجرًا كبيرًا للمواد الغذائية تابعًا لوزارة الدفاع في البلاد، وأرسلت قطع غيار مصافي بترول إلى فنزويلا.