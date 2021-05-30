«يتخفين في النقاب».. حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين على الطريق الإقليمي بالقليوبية

أمر رئيس نيابة مركز بنها عبدالله علي، بحبس 3 سيدات 4 أيام، لاتهامهن بسرقة رواد الطريق الإقليمي، حيث يرتدين ملابس المنتقبات، ويقفن على الطريق لطلب التوصيل من المارة بسيارتهم، ويقمن بمغافلة الضحية وسرقة متعلقاته أو المبالغ المالية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال السائق الذي طاردهم بعد سرقته واستغاث بقوة أمنية، حيث ألقت القبض عليهن.

اعترافات المتهمات

أدلت المتهمات باعترافات تفصيلية بالواقعة، وأكدوا أن الفكرة اختمرت لديهم لتحقيق الثراء السريع، حيث يتخفين في ملابس المنتقبات، ويقفن في المناطق النائية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بنها، يستعطفن المارة بسيارتهم لتوصيلهن وبعد الركوب معهم، يتم مغافلتهم وسرقة أموالهم أو أي متعلقات ثمينة بحوزتهم، ويهربون بعد أن يطلبوا النزول في نقطة معينة على الطريق.

البداية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، تخصصن في سرقة سائقي السيارات على الطريق الإقليمى في دائرة محافظة القليوبية، متخفيات في النقاب، ويقفن على جانب الطريق، ويقمن باستيقاف سيارات النقل التابعة للشركات، لعلمهن بأنها تقوم بتوزيع بضائع وتحصيل أموالا، ثم تقوم اثنتان منهن بمشاغلة السائق ومغافلته، وتقوم الثالثة الجالسة بجواره بسرقة أي أموال معه.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام قوة أمنية تابعة للمركز بضبط 3 سيدات يقمن بمغافلة السائقين وسرقتهم على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز بنها، بتفقد الطريق الإقليمي في نطاق المركز، شاهدت القوة أحد الأشخاص يقوم بمطاردة 3 سيدات على الطريق، محاولا الإمساك بهن فقامت القوة بضبطهن.

وبالفحص تبين أن «م. ع. ح، 32 سنة، و. ع. ح، 40 سنة، وه. ع. أ، 45 سنة»، وبسؤال الآخر تبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تصنيع الجبن، واتهمهن بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه في أثناء توقفهن على جانب الطريق، حيث طلبن منه توصيلهن وفي أثناء ركوبهن معه غافلته إحداهن وقامت بسرقة المبلغ من حقيبة كانت بجواره بها 37 ألف جنيه، واكتشف السرقة عقب نزولهن فقام بمطاردتهن.

التحريات

وتبين من التحريات أن المتهمات اعترفن بارتكاب وقائع مماثلة وبتفتيشهن عثر بحوزتهن على حقيبة بها ملابس محجبات، عبارة عن 6 خمار وملابس منتقبات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات.