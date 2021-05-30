تطورات الحالة الصحية لنجل إيناس عز الدين: «يدخل العمليات فورا»

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، تطورات الحالة الصحية لابنها «محمد أحمد العيسوي»، إذ يُعاني من مشكلات في المخ، قائلة: «الطبيب المُعالج له نصحني بدخوله غرفة العمليات فورًا، لخطورة الأمر على حياته».

وقالت إيناس عز الدين، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ ابنها خضع لبعض الفحوصات والأشعة التي بيَّنت خطورة الموقف، مطالبة الجمهور بالتكثيف من الدعاء خلال الوقت الراهن لحين خروجه من غرفة العمليات.

وكانت إيناس عز الدين، قد كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد».

ومن جانبها، حرصت الفنانة وفاء عامر، على مُساندة ودعم الفنانة إيناس عز الدين، حيث طالبت هي الأخرى جمهورها، بالدعاء لابن صديقتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أكثروا من الدعاء لـ محمد ابن إيناس عز الدين وأحمد، بالله عليكم وقولوا يقين بالله شفاءً يقين بالله شفاء».

وكان ابن إيناس عز الدين، قد خضع لعملية جراحية خطيرة، في شهر مارس الماضي، بشأن تركيب صمام في المخ، حيث كشفت والدته، تفاصيل الجراحة آنذاك، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نجلي يُعاني من أزمة صحية منذ صغره، مُتعلقة بوجود سائل على المخ، إذ خضع لعملية جراحية لتركيب صمام على المخ، في عمر الثلاث سنوات، وقبل 3 أيام تقريبًا، فوجئ باضطراب في قرنية العين، وصداع شديد بشكلٍ مفاجئ».

وأكدت أن الطبيب كان متخوفًا من الحالة، قبل إجراء العملية، قائلة: «الدكتور قال لنا لازم نمضي على إقرار، عشان لو كان شال الصمام القديم، كان ممكن يسبب له نزيف في المخ، واقترح إنه يركب صمام جديد في الجانب الآخر من الرأس»، مؤكدة أنه ظل داخل غرفة العمليات لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبًا.