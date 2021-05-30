النقل عن مسار القطار الكهربائي: من «عدلي منصور» إلى العاصمة الإدارية

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مسار القطار الكهربائي بمصر، يبدأ من محطة عدلي منصور وينتهى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية»، يتم تنفيذه على الطريقة الأوروبية، وسيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالمية، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور– المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي) المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

مسار القطار الكهربائي بمصر

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسار القطار الكهربائي بمصر، يربط مجتمعات (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، بإقليم القاهرة الكبرى، من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع «مونوريل» العاصمة الإدارية، في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية أيضا، كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الادارية مع (العين السخنة - مطروح - السادس من أكتوبر -برج العرب -العلمين الجديدة) من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

وأشار وزير النقل، إلى أن مسار القطار الكهربائي بمصر سيعمل على خدمة جموع الركاب، مؤكدا أن وسائل المواصلات الحديثة ستدخل مصر قريبا وستحقق طفرة هائلة كبيرة على مستوى النقل والمواصلات، بالنسبة للركاب المصريين، منوها إلى أنه يجرى حاليا التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV التي تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة مشروع القطار الكهربائي، لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة، حيث كان من الضروري تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من أعمال التنفيذ.