إتاحة حصص المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية على منصة «البث المباشر»

في ضوء استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصًا على مستقبل أبنائها الطلاب والطالبات، أتاحت الوزارة حصص المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية على منصة «البث المباشر»؛ لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنصة تقدم حصص بث مباشر في جميع المواد الأساسية، حيث يمكن للطالب التفاعل والتواصل مباشرة مع نخبة من المعلمين الخبراء.

وأوضحت أن رابط منصة البث المباشر هو: https://stream.moe.gov.eg

كما يمكن للطالب متابعة الحصص المسجلة على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة من خلال الرابط التالي: https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream

وذلك وفقًا للجداول المعلنة على المنصة.