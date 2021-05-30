7 معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.. يفتتح في مايو 2022

أصدرت وزارة النقل بيانًا، توضح خلاله أهم المعلومات عن مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.

وجاءت أهم المعلومات التي أوردتها الوزارة في بيانها كالتالي:

1- يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة.

2- بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 25% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%.

3- جرى تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجارِ تصنيع القطارات الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25 %.

4- للمشروع أهمية كبيرة، حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

5- مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

6.- ومن المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير، بطول نحو 45 كم في نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5كم في فبراير 2023.

7. مشروعا المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يجري تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة، وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، نظرا للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.